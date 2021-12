"A gente tem de ir fundo", diz Walcyr Carrasco

Pouco mais de um ano depois de pôr um ponto final em Amor à Vida, Walcyr Carrasco volta ao ar, na Globo, com uma nova novela no horário das 23h. Em 8 de junho estreia Verdades Secretas, em que Carrasco colocará em discussão o universo da moda e o submundo que o tange muitas vezes, com temas como prostituição e drogas. Segundo o novelista, a história retrata situações que as pessoas sabem que existem, mas preferem não falar. E garante que não teme os conservadores de plantão.

Você vai voltar ao ar com temas polêmicos em um momento em que Babilônia acaba de ser rejeitada por grupos conservadores. Isso não te assusta?

Um autor não pode se assustar, tem de acreditar. É como um jornalista que pega um grande furo, que vai mexer, por exemplo, com a presidente da República. Ele não vai publicar? Só se for louco. A gente tem de ir fundo e falar a verdade, nem que seja pela ficção. Sou contra jornalista que inventa notícias, mas aquele que fala mal do que escrevi porque não gostou tem esse direito. Continuo dando entrevista igual. Não dou para quem inventa uma história que mexe com a vida pessoal. Tenho de respeitar a informação. Se algum conseguir o último capítulo, sorte dele!

A prostituição aparece na história para financiar a compra de drogas?

Na novela, as pessoas não se prostituem pela droga, mas, sim, pela grana, pelo consumismo. Na moda masculina, busca-se estar bem vestido, mas tem um limite. Quando fui escrever a novela, busquei conhecer a moda feminina e quanto ela custa nesses grandes shoppings.

Conseguiu descobrir?

Fui a uma loja, que prefiro não dizer o nome, e perguntei: "Quanto custa esse vestido?". A vendedora disse: "Entre R$ 30 mil e R$ 50 mil". Pensei: "Deus do céu!". Era um desses modelos que as mulheres usam uma única vez, porque não dá nem para lavar. Questionei quanto era a bolsa mais cara da loja. Isso há um ano. E ela respondeu que valia R$ 200 mil, mas não tinha nenhuma em estoque naquele momento. Tinha uma de R$ 170 mil. Pedi para ver. Ela só mostrou porque era para mim e falei que estava fazendo uma pesquisa. Colocou luvas e tirou a bolsa, que era de couro de crocodilo. Juro que, se visse nas ruas, jamais diria que custava tanto.

Você mergulhou no mundo da moda. E no da prostituição?

Muito. Uma coisa me assustou - e olha que nem estou falando de modelos, mas, sim, de uma prostituta profissional com quem tive contato. Ela morava em um flat e recebia os clientes. Quase todo o dinheiro que ganhava gastava para ficar bonita: cabeleireiros, cremes e, principalmente, com roupas. Perguntei o que ela iria fazer depois de quatro ou cinco anos (na profissão) e ela mesma não tinha o que falar. Não sou missionário, mas essa moça, hoje em dia, largou tudo e virou aeromoça.

A Grazi vai interpretar uma ex-modelo decadente que acaba se prostituindo. Como foi essa escolha?

Você não imagina. Porque a Grazi é conhecida como estrela, uma linda mulher. Sempre a vi dessa forma. Não tinha noção do que ela era capaz. Vou ser sincero. Muitas vezes, você chama uma atriz e ela não quer se "desglamourizar", não quer ficar feia. E esse papel exigia isso. Por isso, teve um teste. Não duvidando da capacidade de interpretação da Grazi, mas queria saber a disposição dela. E ela fez um teste que me abalou. Poucas vezes vi um no qual uma pessoa se jogou tanto. A Grazi está pronta para ser uma das maiores atrizes desse país. E não estou brincando.

Como foi a substituição de Deborah Secco por Drica Moraes?

Foi um susto, mas não podia incorporar a gravidez da Deborah, senão teria de mudar muito a história.

Os problemas de saúde de Drica, que a afastaram de Império, te fizeram pensar?

Não. Tenho uma longa parceria com a Drica. Tenho um amor e uma paixão tão grande por ela, que só o fato de tê-la já é um conforto, um alívio.

Você é um dos autores que mais tem trabalhado na Globo. Consegue eleger o seu melhor trabalho?

Não digo porque respeito cada trabalho que faço como uma experiência única. Na minha cabeça, eles não competem um com o outro. Fazem parte da minha vida.

Você já está preparando uma nova trama...

A próxima das 18h. Pedi e o Jorge Fernando vai dirigir.

