'A Força do Querer': surra de Joyce e Ritinha em Irene quebra internet

O capítulo da novela "A Força do Querer" (TV Globo) desta segunda-feira, 24, foi uma das mais aguardadas até o momento. Motivo? A surra de Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ritinha (Isis Valverde) em Irene (Débora Falabella).

Na cena, Joyce, esposa de Eugênio (Dan Stulbach), finalmente conseguiu se vingar da ex-melhor amiga, Irene, já que ela era amante do marido. Com a ajuda de Ritinha, que segurava a inimiga no chão do banheiro de um restaurante, a madame desceu do salto, literalmente, e usou o sapato para bater no rosto da rival.

O episódio causou alvoroço nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados da noite, chegando a entrar no Trending Topics Mundial do Twitter. A cena foi aprovada pela maioria dos internautas, que aproveitou para criar diversas piadas e memes.

"A Joyce batendo com um salto, nunca vou superar", comentou uma seguidora. "Senta a mão na cara dela, tia Joyce", incentivou outra. "Joyce deu sapatada na cara de Irene e mesmo assim não perdeu a classe", declarou mais uma.

Não é só Irene que merece um surra o desgraçado cretino e traidor do Eugênio tbm merece#AForçaDoQuerer pic.twitter.com/Ptk7BOz0nP — Noveleiro Perigoso (@NNoveleiro) 25 de julho de 2017

Eu vendo a surra que a Ritinha deu na Irene 🤣🤣 #AForcadoQuerer pic.twitter.com/yZEH6IWiIn — Beatriz M. (@Bea_CI_) 25 de julho de 2017

A Irene ficou com a cara da Regan,depois que o Pau lhe achou.#ForcadoQuerer @gloriafperez vc é de mais. pic.twitter.com/vXEy6kyr2A — Weder Olivier (@OlivierOficial) 25 de julho de 2017

A Ritinha e a Joyce espancaram a Irene pic.twitter.com/RhZYykK4X9 — Lucas Sampaio™ (@lucasferreiraa0) 25 de julho de 2017

