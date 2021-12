"A Fazenda 8": Mara Maravilha pode ser punida pela Record

A Record pode punir Mara Maravilha por seu comportamento dentro do reality "A Fazenda 8". Isso porque a ex-apresentadora infantil do SBT e atual cantora gospel anda cantando o 'hit da tapioca' dentro do confinamento.

Mara, que é garota propaganda da marca de farinha de tapioca da marca Sabor da Paraíba, já cantou a música inúmeras vezes em menos de dois meses dentro da fazenda.

A problema é que a emissora desconfia que a atitude da cantora faz parte de uma ação comercial acordada com a empresa. Mara gravou vídeos e fez fotos para a marca antes de entrar em "A Fazenda".

Como se sabe, dentro do reality, os participantes devem apenas divulgar as marcas parceiras do programa.

Assista um dos vídeos gravados por Mara Maravilha para a Sabor da Paraíba:

