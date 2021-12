"A Fazenda 7" começa com desavenças entre os peões

A sétima edição do reality show "A Fazenda" já começou com desavenças entre os participantes no quesito convivência. Já no café da manhã desta segunda-feira, 15, o motivo para reclamações foi a limpeza e organização da sede.

A modelo Lorena Bueri foi a primeira a chamar a atenção para a falta de higiene nos banheiros. "Não pode jogar papel higiênico dentro do vaso. Eu não enfiei a mão para pegar e não vou fazer isso", alertou a musa do Paulistão.

DH, vocalista da Banda Cine, estava na cozinha no momento e concordou com Lorena. "Isso é uma mania besta essa!", acrescentou.

O espírito competitivo do medalhista olímpico Robson Caetano também pode vir a se tornar motivo para discussões. O ex-corredor não hesitou em informar aos presentes que entrou no reality para vencer e chegou a comparar a sensação de ficar entre os três primeiros na prova de domingo, 14, com a mesma de estar no pódio.

