A Fazenda 6 pode ser formada com até 18 participantes

A Fazenda poderá ter até 18 participantes na sexta edição da atração que tem estreia prevista para o dia 19 de junho. De acordo com a coluna zapping, todos os futuros confinados já foram selecionados e, no momento, passam por exames médicos. Como nas edições anteriores, eles ficarão em uma fazenda localizada na cidade de Itu (a 101 km da capital paulista).



Ainda segundo a coluna, Rodrigo Carelli, diretor do reality show da Record, teria prometido surpresas tanto para os confinados quanto para o público. Ele não revelou os nomes dos selecionados, mas contou que há alguns famosos e outros nem tanto. O apresentador Britto Jr. já está confirmado como apresentador do programa.

Entre os nomes que vêm sendo cotados para estar no programa estão: Vampeta, Paulo Zulu, MV Bill, Gracyanne Barbosa, Larissa Riquelme, Cristina Mortágua, Catarina Migliorini, Aryane Steinkopf, Andressa Urach, entre outros.

adblock ativo