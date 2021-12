66º Emmy premia as melhores séries nesta segunda

O prestígio das séries aumentou tanto que até a festa que as premia mudou de dia para não deixar os fãs aflitos por perder o episódio da sua história preferida - e, claro, evitar a disputa de audiência. Por isso, em plena segunda-feira, acontece em Los Angeles a 66ª cerimônia do Emmy, o Oscar da TV, que a Warner transmite por aqui a partir das 20h30, com direito a tecla SAP para quem não quiser ouvir a tradução simultânea. Nos Estados Unidos, o domingo, dia tradicional de entrega de troféus, é o mais disputado pelas principais produções.

Este ano, as séries rodadas para a internet, com Orange Is the New Black e House of Cards, ambas do Netflix, competem de igual para igual com as de TV linear. A primeira resultou em uma situação inédita: Laverne Cox, intérprete da detenta e cabeleireira Sophia, foi a primeira artista transexual a receber uma indicação ao Emmy. Ela concorreu ao título de melhor atriz convidada em série de comédia, mas perdeu para a companheira de cena Uzo Aduba. O troféu foi entregue em uma prévia da premiação, na semana passada, em que categorias menores e técnicas foram contempladas, abreviando o tempo da festa de hoje à noite.

Nas categorias principais, o duelo está acirrado. Na briga por melhor série de drama estão Breaking Bad, badalada vencedora no ano passado, Downton Abbey, Mad Men, Game of Thrones e House of Cards, todas concorrentes no ano passado. A única nova na seleção é True Detective, da HBO, sucesso de crítica. Já na lista das melhores produções de comédia há mais equilíbrio entre concorrentes antigos e novos. As veteranas estão The Big Bang Theory, Veep, Louie (ainda inédita no Brasil) Modern Family estão no páreo com as novatas. Orange Is the New Black, Silicon Valley.

A força das produções mais recentes está presente na disputa pelo troféu de melhor ator de drama, em que Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ambos de True Detective, podem ficar com o prêmio almejado por Kevin Spacey (House of Cards) Bryan Cranston (Breaking Bad), Jeff Daniels (The Newsroom, vencedor de 2013) e do azarado Jon Hamm (Mad Men), que há foi indicado 12 vezes ao Emmy - incluindo ator convidado em 30 Rock, mas nunca saiu vitorioso.

Com menos badalação que as séries, porém relevantes no quesito qualidade, estão na briga os telefilmes Quem Matou Kennedy?, Muhammad Ali’s Greatest Fight, Sherlock: His Last Vow, The Trip To Bountiful e The Normal Heart.

Como tem sido de praxe em premiações como Oscar e Globo de Ouro, a festa será pontuada por gracinhas, que ficarão sob responsabilidade de Seth Meyers, egresso do Saturday Night Live. O humorístico, aliás, é o programa que mais acumula indicações na história do troféu: 185 vezes. Dessas, 40 foram bem-sucedidas.

Além das categorias mais conhecidas, o Emmy tem outras pouco comuns, como a de melhor reality com temática de competição, em que estão as versões norte-americanas de The Amazing Race, So You Think You Can Dance, Project Runway, Top Chef, The Voice e Dancing with the Stars, equivalente ao quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo