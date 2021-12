Está programada para ir ao, a partir de segunda-feira, 18, às 21h, no Canal Sony, a segunda parte da 15ª temporada da série Grey's Anatomy, que terá, inclusive, três capítulos a mais.

O primeiro episódio é intitulado Blowin' In The Wind, e traz de volta a médica Grey (Ellen Pompeo), que agora chega em clima quente, com um possível triângulo amoroso rolando.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

