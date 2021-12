A cantora e contrabaixista baiana Zinha Franco se apresenta no espetáculo Adupé nesta terça-feira, 28 de maio, às 20h. O show musical acontece em uma única apresentação, no Espaço Xisto Bahia, no bairro dos Barris, em Salvador. O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Adupé, que em iorubá significa obrigado, é um show musical em homenagem e agradecimento aos orixás. O repertório do espetáculo segue a sequência do Xiré Obá (Cerimônia pública dos Candomblés brasileiros) saudando as entidades afro-barasileiras.

Zinha Franco, que participa do show tocando baixo, integra o elenco de Adupé desde a sua primeira apresentação, que aconteceu em fevereiro deste ano.

adblock ativo