Zezé, de Avenida Brasil, traz comédia a Salvador

A atriz Cacau Protássio, que ficou famosa após interpretar a empregada doméstica Zezé, em Avenida Brasil, apresenta a peça Domésticas nos dias 1 e 2 de dezembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O espetáculo fala dos medos, as paixões, os sonhos, as frustrações e as peripécias de algumas empregadas domésticas, a partir de depoimentos coletados por todo Brasil. Ainda fazem parte do elenco os atores Ana Paula Sant' Anna, Daniela Fontan, Alexandre Lino e Hossen Minussi. A direação é de Bianca Byington.

adblock ativo