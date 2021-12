Zéu Britto traz seus “Delírios da Madrugada” para Salvador

Um show de humor musical que trata de temas do cotidiano é o enredo do espetáculo “Delírios da Madrugada” do ator e cantor Zéu Britto, que retorna a Salvador, mais precisamente ao palco do Teatro Jorge Amado, na Pituba, neste sábado, 19, às 20h e permanece todos os sábados até o mês de fevereiro. O show recebeu quatro indicações ao Prêmio de Humor, nas categorias de melhor espetáculo, melhor texto, melhor performance e categoria especial pelas músicas.

Com seu inseparável violão e seu inconfundível carisma, humor e tom crítico, o artista transforma o palco em sua sala de estar, com um clima aconchegante e acolhedor, onde canta e conta várias histórias e poemas inspirados nas suas experiências nas madrugadas na internet e no seu livro “Amor de Montar”. Será um momento de diversão e reflexão.

Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site do Ingresso Rápido.

