Zéu Britto apresenta "Delírios da Madrugada" neste final de semana

O ator Zéu Britto retorna a Salvador com o espetáculo "Delírios da Madrugada" após dois anos de estreia na capital. A apresentação será realizada no Teatro Sesc Casa do Comércio, nos dias 20 e 21 de outubro, sábado e domingo, às 20h. A entrada é permitida para maiores de 16 anos.

A peça é um show musical que traz em seu repertório situações do cotidiano atual. No ato, Zéu Britto desabafa sua experiência após passar madrugadas na internet se divertindo com chats e blogs.

Entre as músicas apresentadas estão "Soraya Queimada", "Hino em Louvor à Raspada" e "Lençol de Casal". Além disso, estarão inclusas também as canções do seu novo disco, "Amor de Montar".

Os ingressos, que custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através da plataforma Ingresso Rápido.

adblock ativo