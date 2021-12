Youtuber Yuri Marçal estreia stand up em Salvador

Famoso por partipações em canais e programas de humor, o youtuber e comediante carioca Yuri Marçal se apresenta no mês de maio em Salvador. Titulado de "Acendam as Luzes", o espetáculo de stand up acontecerá nos dias 3 e 4, às 20h, no teatro Jorge Amado.

Em "Acendam as Luzes", Yuri faz uma abordagem do cotidiano na sociedade brasileira, trazendo importantes questões como homofobia, racismo e intolerância religiosa. Além da Bahia, estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro também já receberam o espetáculo.

Em nota fornecida pela assessoria, Yuri revelou que está muito ansioso para vir à Salvador e que, inclusive, pensa em morar na capital. "Minha expectativa para Salvador é a maior que já tive na carreira. Primeiramente, por amar a cidade, sonho em morar aí. E, em segundo lugar, por ser o local onde se encontra mais preto fora da África e isto faz com que eu me sinta em casa”, afirmou.

O artista também garantiu que a apresentação estará recheada de novidades baseadas na cultura da cidade. "Vai ter muita piada regional, criadas a partir de minha paixão que tenho pela cidade e pelas experiências que tive na cultura. Meu objetivo é que a galera fique impactada mesmo com o espetáculo”, conclui Yuri.

Os ingressos da primeira sessão de "Acendam as Luzes" são vendidos pelo site da Ingresso Rápido por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Os ingressos da primeira sessão já estão esgotados, porém, há possibilidade de acontecer uma sessão extra. O espetáculo é acompanhado pela Benvindo Produções.

