Workshop que aborda estados criativos abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o workshop 'Estados Criativos: O Canto do Corpo Tragicômico'. As aulas possuem como foco trabalhar o repertório pessoal de ações físicas e vocais.

O curso será realizado entre 9 e 13 de julho, terça a sexta, de 19h às 22h; e sábado, de 9h às 14h, no Lálá Multiespaço, localizado no Rio Vermelho. As inscrições custam R$ 450, ou R$ 390 até esta quinta-feira, 20, e podem ser feitas online ou através do e-mail teatrodeterra@gmail.com.

As aulas serão ministradas pela artista e pesquisadora em comicidade ancestral e feminina, Felícia de Castro. Este workshop é feito com base nos estudos desenvolvidos por Felícia há quase 20 anos, focados em palhaçaria, dança butoh, voz, teatro físico e culturas populares brasileiras.

"Tudo Que Você Precisa é Amor"

Esta pesquisa é a mesma utilizada no processo criativo da peça 'Tudo Que Você Precisa é Amor', que volta em cartaz nos dias 4 e 5 de julho, às 19h; 6 e 7 de julho, às 18h, no Teatro Gregório de Matos. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), podendo ser adquirida no site Sympla.

