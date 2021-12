William Shakespeare em versão de teatro de bonecos

Macbeth, uma das tragédias mais famosas do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616), que trata da conspiração e morte de um monarca, ganha versão teatral com bonecos feitos de papel e jornal.

A iniciativa é da Fazendo Fita Cia. Artística, de Santa Catarina, que, pela primeira vez, traz a Salvador o premiado espetáculo de teatro de animação Paper Macbeth, baseado na obra do bardo inglês.



A montagem, para pessoas de todas as idades, será apresentada no Espaço Xisto Bahia, quarta-feira, 9, às 10 e às 14 horas, quinta, às 20 horas, e sexta, às 14 e às 20 horas, com entrada franca.



No ano em que se completam 450 anos do nascimento de Shakespeare, nada mais apropriado. Sassá Moretti, uma das fundaras da Fita Cia. Artística e professora de Artes Cênicas da Universidade Federal de Santa Catarina, entretanto, afirma que a ideia de montar Macbeth surgiu por acaso.



Origem

Ela conta que o bonequeiro Cesar Rossi, que integrava a Cia com ela e Aline Maciel, outra fundadora, fez um boneco e achou parecido com o personagem shakesperiano, o que terminou materializando a montagem da peça.



"Montar Shakespeare com teatro de bonecos, para muitos, foi uma audácia. Não é muito corriqueiro, mas resolvemos investir", afirma.



Escrita entre 1603 e 1607, a peça conta a história do general Macbeth, que recebe a visita de três bruxas, que predizem seu destino como futuro rei da Escócia. Incentivado por sua mulher, Lady Macbeth, o general comete vários assassinatos para chegar ao trono. Mas logo o casal se vê assediado por aparições e é levado à loucura.



Ambientação

Uma carroça serve de ambientação para as cenas do espetáculo. Vestido de preto, o elenco, formado pelos atores Aline Maciel, Igor Gomes Farias, Gustavo Bieberbach, Ricardo Goulart e Ronaldo Pinheiro Duarte, manipula os bonecos, a maioria feito com dobraduras, como os de origami.



Paper Macbeth, de acordo com Sassá Moretti, também faz uma referência ao rádio e trabalha com outras mídias, como o jornal e o audiovisual . "É uma forma de linkar um texto passado com o presente", justifica a diretora.



Ela revela que em cada espetáculo imprime sempre umas modificações para estimular os atores/bonequeiros.

Premiado com o 14º Festival Cultura Inglesa para montagem, o espetáculo Paper Macbeth estreou em 2010. Em 2013, através do Prêmio Myriam Muniz, da Funarte, circulou por cidades do Paraná e Santa Catarina. Agora, com o aporte financeiro do Edital Cultura 2014, promovido pelo Ministério da Cultura - MinC, se apresenta em Salvador.



Oficina de teatro

Sassá Moretti afirma que, além do espetáculo, também estão programados para a capital baiana uma mesa de conversas com artistas e pesquisadores do teatro de animação e uma oficina gratuita de manipulação de bonecos.



A oficina acontece nesta quinta, das 14 às 18 horas, no Espaço Xisto. Já a mesa de conversas com artistas e pesquisadores do teatro de animação será na sexta, às 16 horas.



A Fazendo Fita Cia. Artística tem como carro-chefe o Fita - Festival Internacional de Teatro de Animação, que em 2014 chegará à sua oitava edição.

