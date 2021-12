Whindersson Nunes apresenta 'Eita, Casei!' em Salvador

Após lotar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves em 2017, o humorista Whindersson Nunes retorna ao local para apresentar o espetáculo 'Eita, Casei!'. O stand up será apresentado no dia 8 de junho, às 19h.

A nova peça tem como objetivo apresentar de forma bem humorada o processo do casamento, desde a escolha do vestido da noiva até as peculiaridades da vida a dois. Whindersson se inspira em seu casamento com Luísa Sonza para poder criar o roteiro desta comédia. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido

