Whindersson apresenta novo espetáculo na Concha Acústica do TCA

O comediante Whindersson Nunes irá retornar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 20 de julho. A apresentação será realizada, a partir das 19h, e possui ingressos à venda na bilheteria do TCA, o SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista, ou através do site Ingresso Rápido.

Neste novo espetáculo, Whindersson visa quebrar todos os paradigmas dos seus shows. Esta apresentação é pensada para pessoas que gostam de rir sem limites para o humor. "Estou completamente ansioso para colocar esse novo projeto em turnê, completamente feliz em saber que eu vou agradar mais uma vez os meus seguidores, o público que eu tanto amo. É mais uma realização da minha carreira", afirma o youtuber.

Anteriormente, em 2015 e 2016, Whindersson realizou uma turnê com o espetáculo "Marmininu". Já em 2017 foi a vez de "Proparoxítona" e em 2018 ele apresentou o "Eita, Casei!".

