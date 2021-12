Vovó Lulu volta a cartaz em praças de Salvador

O espetáculo Vovó Lulu volta para uma nova temporada, em que vai ocupar 10 praças e largos da cidade. A estreia do projeto, que foi selecionado no edital Arte Todo Dia, da Fundação Gregório de Matos, acontece neste sábado, 28, às 17 horas, na Praça Severiano (Praça da Feirinha), em Mussurunga.

Neste domingo, 1º, às 10 horas, a montagem ocupará o Largo do Porto da Barra. Além das apresentações, o texto da peça será distribuído no formato HQ, gratuitamente, em cada local, com ilustrações de Tielson Santos. O monólogo Vovó Lulu discute a velhice, e conta com concepção e encenação de Maria Prado de Oliveira, escritora, atriz e produtora.

