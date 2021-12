"Volta ao Lar" critica as relações familiares com humor

O espetáculo Volta ao Lar, escrito pelo dramaturgo inglês Harold Pinter, em 1965, causou rebuliço quando estreou, inclusive no Brasil, em 1967, com Fernanda Montenegro e Sergio Britto. Tudo isso por mostrar uma família com relações esfaceladas e com um conceito muito particular de moral.



Drama consistente, a peça do autor - que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 2005, gerando uma certa polêmica) - mostra a chegada de um filho e sua esposa à casa paterna, uma clara alusão ao tema bíblico do filho pródigo.



Só que esta família desajustada, onde todos guardam histórias de abusos, não acolhe bem o primogênito e a esposa deste passa a ser alvo sexual de desejos dos irmãos e do pai.



Cartas do jogo



No final, entretanto, é ela que apesar de ultrajada dará as cartas do jogo (os homens, literalmente, se ajoelham aos seus pés), deixando o marido voltar só para a América, terra que nunca amou.



Em certo trecho da peça, aliás, a personagem afirma que nasceu próxima ao local onde a família vive. É ela, e não o filho, que fará o verdadeiro retorno ao lar de origem (sua pátria), livre das amarras do passado.



O diretor Harildo Déda conduz muito bem o elenco, realçando as infinitas sombras, dubiedade e pausas do texto de Pinter, que fala nas entrelinhas.



Na trama, um velho pai (o personagem Max, excelente atuação de Fernando Neves), vive con os dois filhos, Lenny (personagem de Vinicius Martins, que poderia ter mais nuances) e seu irmão caçula Joey (interpretado pelo ator João Saraiva, que começa frágil e cresce no final).



Nesta casa, privada da figura feminina e de afetos, também vive (Sam), personagem de Antônio Fábio (apesar de ser um tanto caricatural na representação do gay, convence e traz humor ao espetáculo).



O primogênito Teddy (personagem do ator Osvaldo Baraúna, que tem atuação segura e convincente, mas ainda precisa reagir melhor a certas falas), ensina filosofia na Universidade, na América. Há seis anos ele vive com uma mulher (Ruth, personagem da atriz Patricia Oliveira).



A atriz também mostra segurança em cena, mas poderia deixar mais evidentes os conflitos internos desta mulher que tem um passado misterioso. Todos os personagens, vale lembrar, são presentes para atores.



Cenografia e iluminação



Não se pode deixar de elogiar a concepção cenográfica e iluminação de Eduardo Tudella, primorosas. Tudella deixa sua marca em belos detalhes, como uma luz que aparece na janela.



Harildo Déda, que faz o seu 11º espetáculo para a Cia. da Ufba está em plena forma. Prêmio Braskem em 2013 por Longa Jornada Noite Adentro (melhor espetáculo, direção , atriz e na categoria iluminação e cenário) deverá receber também indicações por esta peça.



Apesar de durar mais de duas horas, a montagem prende a atenção do espectador, que se identifica com os conflitos. Toda família tem suas zonas escuras, mágoas e ressentimentos.

