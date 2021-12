Vilavox estreia espetáculo Castelo da Torre

Uma casa coberta de sangue em todos os cômodos, que grita, geme e conta histórias escabrosas de desrespeito aos direitos humanos no passado e no presente. Tenebroso? Trata-se do Castelo da Torre, sétimo espetáculo do grupo Vilavox, que estreia nesta sexta-feira, 21, às 19 horas, no Solar São Dâmaso (Centro de Formação em Artes da Funceb), localizado no Pelourinho.

A ideia é de que uma parte da história do Brasil pouco conhecida do público - o poderio dos Garcia D'Ávila em mais de 300 anos, com a consequente dizimação de tribos indígenas e torturas de escravos, com requinte de crueldade - venha à tona para provocar reflexão.

Neste contexto, paredes, portas, janelas, escadas e cômodos são testemunhos de vozes que falam de atrocidades que foram cometidas no Castelo Garcia D'Avila — atualmente em ruínas, em Mata de São João, a 60 quilômetros de Salvador —, na peça representado pelo Solar São Dâmaso.

Pedra, terra e osso

O texto, processo colaborativo, é do grupo Vilavox, fundado há 14 anos. A redação final é do dramaturgo Marcio Marciano. A direção é de Meran Vargens (Extraordinárias Maneiras de Amar/ Amnésis - Uma busca intencional pela lembrança). Em cena, dando vida aos personagens, 14 atores.

O espetáculo é o segundo itinerante do grupo (o primeiro foi Labirintos). O público será recebido pelo personagem que representa o caseiro do castelo (o ator Joker Guiguio), que conduzirá as pessoas aos espaços internos.

"Refletindo sobre esta história de barbárie pensei logo em pedra, terra e osso. Mas traduzi na cenografia, com um grande pano vermelho que cobre todos os espaços da casa, alusão ao sangue derramado," afirma o premiado cenógrafo, Zuarte Júnior.

Peles expostas

"Também utilizo peles de boi, alusão à pele de pessoas mortas e ao gado, já que os Garcia D'Ávila eram pecuaristas e latifundiários", complementa. Zuarte informa, ainda, que também utiliza paliçada - cerca feita com estacas apontadas e fincadas na terra -, uma referência ao índio.

A maior parte dos cômodos está vazia, de acordo com o cenógrafo, que faz uso de louças brancas para remeter ao elemento português. "É como se a própria casa falasse, expressando a voz dos oprimidos", afirma Gordo Neto, integrante do Vilavox, que também integra o elenco.

Gordo conta que a ideia de montar o espetáculo começou em 2010 e que na encenação há referência às diversas gerações dos Garcia D'Ávila.

Ressignificação

Os intérpretes aparecem em Castelo da Torre em grandes coros, cenas individuais, em duplas e solos musicais. De acordo com Gordo Neto, o fato do espetáculo ser feito em casa, no Pelourinho, "ressignifica o discurso da peça, que também fala de poder econômico, político e eclesial."

A direção musical é de Jarbas Bittencourt, que diz que o foco é no potencial vocal e percussivo do grupo. Já a diretora Meran Vargens entrega que a encenação traz dois caminhos. "Em um, a linguagem é mais carnal, visceral e, no outro, há um jogo de representação, onde aparece os diversos papéis sociais dos Garcia D'Ávila ao longo de 300 anos".

Pesquisa

Entre as várias leituras do grupo inclui-se o livro O Feudo, de Moniz Bandeira, indicado ao Prêmio Nobel de Literatura 2014. Seminários com a participação do antropólogo Luiz Mott, dos professores Maria José Rapassi e Patricia Valim e do escritor Francisco JB Sá foram realizados, além de videoconferência com Moniz Bandeira.

