O Grupo Vilavox, que começou como um coro performático de música e hoje é reconhecido pelos espetáculos que têm foco na pesquisa, comemora 13 anos de atividade artística refletindo sobre o fazer teatral.

Nesta quarta-feira, 23, a partir das 14 horas, no Teatro Vila Velha (sede onde nasceu o grupo que durante nove anos atuou como residente do espaço), várias atividades estão agendadas para que a data seja festejada e não passe em branco.

Além do lançamento de box de seis DVDs dos espetáculos da trupe baiana, será lançada, também, a segunda edição da Revista Vox da Cena, com artigos de especialistas sobre teatro. E mais: o grupo coordena um seminário sobre história da Bahia, intitulado "Dos Ávilas aos Magalhães", com a participação de pesquisadores.



Próxima montagem

O diretor do Vilavox, Gordo Neto, afirma que o seminário, que acontece das 14 à 18 horas, vai colaborar na pesquisa do grupo para a montagem de seu próximo espetáculo, "O Castelo da Torre", que tem previsão de estrear em 2015. Especialistas na área de Ciências Humanas vão falar sobre o tema.

A partir das 19 horas, acontece o lançamento da revista e - a cereja do bolo - das seis montagens que compõem o box dos seis DVDs do Vilavox.

Os DVDs registram apresentações das montagens "Trilhas do Vila" (2012), "Almanaque da Lua" (2003), "Primeiro de Abril" (2004), "Canteiros de Rosa" (2006), "Labirintos" (2008) e "O Segredo da Arca de Trancoso" (2012), que consolida o trabalho do Vilavox.

Assista ao vídeo de algus momentos do Vilavox em 2009

Eduarda Uzêda Vilavox comemora 13 anos e apresenta novidades

Estreia na Alemanha

"O Segredo...", que teve estreia internacional em Frankfurt (Alemanha) e nacional no Festival Latino Americano de Teatro - FILTE ano V, foi ainda contemplado com o Prêmio Braskem de Teatro 2012 na categoria espetáculo Infantojuvenil.

O diretor, que deu entrevista de Caetité, distante 757 quilômetros de Salvador e onde a peça foi apresentada, conta que esta foi selecionado no Edital Setorial de Teatro para apresentação em seis cidades do interior baiano.

A montagem também faz parte da programação do Palco Giratório 2014, realizado pelo Sesc, que passará por 30 cidades este ano. O calendário de apresentações vai até novembro.

"Com o lançamento de DVDs, o Vilavox apresenta às novas gerações o repertório teatral do grupo e preserva a memória", ressalta Gordo, que diz que o Teatro Vila Velha foi fundamental na formação do grupo.

Gordo conta que, a partir de 2010, entretanto, o Vilavox saiu do Vila Velha para sede própria: A Casa Preta, localizada no Largo Dois de Julho, Centro.

"Saímos como um adolescente sai da casa dos pais, querendo uma atuação mais autônoma e desejosos de ampliar nossos horizontes cada vez mais", frisa o encenador, que acredita que o Vilavox persistiu na cena porque sempre acreditou no fazer teatral e no teatro de grupo"

Depoimentos

O ator Claudio Machado, que está com o Vilavox desde a sua formação e dirige "O Segredo...", disse que entrou no grupo pela possibilidade de encontrar artistas de diferentes áreas e porque a proposta musical também o atraiu.

Já Márcia Lima acrescenta que, quando optou pelo teatro, pensava em brilhar na TV: "Não tinha ideia do que era trabalho coletivo. Comecei então a perceber um outro lado de fazer teatro e me encantei. Hoje pesquiso sobre a voz no teatro".

