Viladança estreia nova montagem após quatro anos

O Núcleo Viladança, que tem 14 anos de existência, estreia nova montagem, nesta sexta-feira, 19, às 20 horas, no Teatro Vila Velha (TVV). Trata-se de Muvuca, espetáculo de dança contemporânea que também utiliza as linguagens de vídeo e música para falar das múltiplas possibilidades de conexões nos encontros virtuais.

A estreia acontece após uma lacuna de quatro anos (o último trabalho foi Habitat, em 2008), embora a companhia não tenha parado de trabalhar durante este tempo, já que esteve envolvida com a promoção de oficinas e circulação de espetáculos do repertório do grupo.

A criadora e diretora do Viladança, Cristina Castro, que assina concepção, coreografia, cenário e direção de Muvuca, lembra que, além destas atividades, ela também esteve envolvida no trabalho de curadoria do Vivadança - Festival Internacional de Dança, que acontece anualmente, todo mês de abril, no Vila.

"Foi um período de amadurecimento. É muito importante sair e ver novos trabalhos, apreciar novas manifestações artísticas. Para o criador é importante ter o distanciamento para melhor compreender sua arte", depõe a artista.

Homenagem - A montagem, que permanece em cartaz de sexta a domingo, sempre às 20 horas, até o dia 4 de novembro, "é uma homenagem ao músico Ramiro Musotto (compositor, produtor musical e percussionista argentino, que viveu em Salvador por 18 anos), que trabalhava a mistura de diversos estilos musicais", afirma Cristina.

A coreógrafa acentua que a pesquisa do grupo questiona o que fica na essência humana diante da complexidade e amplas possibilidades de conexões. "Como isto interfere na vida da gente?", interroga. Acrescenta, entretanto, que o foco do grupo não é dirigido para os encontros físicos e, sim, para os encontros virtuais", pontua.

No palco, os intérpretes criadores Leonardo Magalhães, Barbara Barbará, Sérgio Diaz, Mariana Gottschalk e Leandro de Oliveira (este também assina a assistência de direção) interagem com as criações das projeções de vídeo, assinado por Amaranta César e Danilo Scaldaferri, que reforçam os sentimentos criados pelos movimentos dos intérpretes.

"São diferentes imagens projetadas, como as ruas de Cachoeira, o Carnaval, o mar, registros de futebol ou experimentos de tintas", entrega Castro, que enfatiza o trabalho colaborativo dos bailarinos.

A trilha original do espetáculo, que tem 50 minutos, foi criada por João Milet Meirelles e Robertinho Barreto, criador do projeto musical BaianaSystem, ex-Timbalada e fundador da banda Lampirônicos.

O trabalho de investigação musical, de acordo com a coreógrafa, apresenta uma nova releitura das músicas baianas. "O resultado mostra o talento destes profissionais. É muito bom", frisa.

Multiplicidade - O figurino, criado por Luiz Santana, traz o tema da multiplicidade das conexões, também nos elementos das roupas, como botões e zíperes.

Cristina enfatiza também o trabalho de produção, que foi coordenado pelo diretor teatral Luiz Antônio Junior, e destaca que "o processo foi muito tranquilo e prazeroso". "Muvuca inaugura uma nova fase do Núcleo Viladança. Em 2013, já temos agendado apresentações do espetáculo em Minas Gerais, Brasília e São Paulo", finaliza.

