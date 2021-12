Vila Velha apresenta Frankenstein em sessão única

A Universidade Livre de Teatro Vila Velha apresenta nesta sexta-feira, 28, em sessão única, o espetáculo Experimento 3 - Frankenstein e seus mitos internos, inspirado no conto homônimo de Mary Shelley (1797-1851), autora britânica que escreveu a história de terror aos 19 anos. A montagem será apresentada às 20h, na Sala Principal do teatro. O valor do ingresso custa R$15 (Inteira).

De acordo com o diretor do experimento, Marcio Meirelles, os alunos da universidade se apoiam no universo sombrio e poético do clássico que narra a história de uma criatura gerada em laboratório, rejeitada por um estudante de ciências naturais. Conforme Meirelles, a montagem aproveita várias referências, como Indignai-vos, do escritor franco-alemão Stéphane Hessel (1917-2013), Vidas Desperdiçadas, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e Rumo ao Abismo?, do filósofo francês Edgar Morin.

