Vila Velha apresenta Frankenstein em sessão única

Os alunos da Universidade Livre de Teatro Vila Velha apresentam, em sessão única, a obra Frankenstein, inspirada no conto homônimo de Mary Shelley (1797-1851), autora britânica que escreveu a história de terror aos 19 anos. A apresentação acontece nesta quinta-feira, 4, às 20h, na Sala Principal do teatro. O valor do ingresso custa R$15.

A investigação do processo se apoia no universo sombrio e poético da obra Frankenstein. O clássico narra a história de uma criatura criada em laboratório, e a seguir rejeitada, por um estudante de ciências naturais, retomando os mitos de Prometeu e de Lúcifer.

Depois, a criatura veio a ser nomeada e popularizada com o nome do seu criador (Victor) Frankenstein, isso pouco depois da publicação e sucesso inicial da obra, quando o monstro foi citado para alertar dos perigos de determinadas políticas públicas que estavam sendo propostas, e mais massivamente, devido a segunda adaptação para o cinema, feita pelo diretor inglês James Whale, em 1931. A primeira foi em 1910, produzida pela empresa de Thomas A. Edson.

