Versão paraibana de Quincas chega ao Vila Velha

A livre adaptação dramatúrgica Quincas, da novela A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do escritor baiano Jorge Amado, é levada ao palco do Teatro Vila Velha, no Passeio Público, em Salvador, quarta, 7, e quinta, 8, às 20 horas.

Na montagem, dirigida por Daniel Porpino e encenada por Ana Marinho, Dudha Moreira, Odécio Antonio e Thardelly Lima - integrantes do grupo paraibano Osfodidário -, a história do personagem homônimo é desenvolvida a partir dos olhares dos seus quatro amigos Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e Pé-de-Vento.

O diretor conta que a escolha dessa perspectiva não é ocasional, faz parte da concepção do grupo, em que o ator ocupa lugar de destaque na cena. "O ator está no centro e essa é uma característica do grupo. Por isso, diferente do livro, que tem narrador onisciente, fizemos a história contada pelos companheiros de cachaça e aventura de Quincas", diz.

Carregada de humor, a peça preserva o enredo original e mostra o percurso do corpo de Quincas até a sua "segunda morte", no mar, após ser roubado do velório pelos amigos para um último passeio regado dos ingredientes da vida boêmia.

No espetáculo, a água ocupa papel simbólico, na representação da embriaguês, na tristeza e na dificuldade de aceitação da perda. Daniel revela que teve o primeiro contato com a obra no colégio e que, ao contrário da maior parte dos títulos lidos "para fazer prova", ele sentiu o "sabor da leitura". "Quando comecei a fazer teatro e lembrei da história, achei que daria um bom espetáculo".

Essa é a primeira vez que a encenação, montada em 2011, chega a Salvador, cenário da jornada de Quincas no livro de Jorge Amado. Além da capital baiana, o espetáculo será apresentado em Feira de Santana nos dias 11 e 12, às 19 horas.

