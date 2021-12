Verão é sinônimo de oficinas no Teatro Vila Velha

Teatro, dança, canto, bordado e aquarela. Estas são algumas das atividades que o Teatro Vila Velha apresenta para a 20ª edição do Oficinas Vila Verão, que já estão com as inscrições abertas. As oficinas acontecem de 6 à 28 de janeiro.

Mantendo a proposta de proporcionar para o público uma programação efervescente de vivências artísticas em pleno janeiro, o projeto oferece atividades voltadas a um público diversificado, de crianças a pessoas da terceira idade e de artistas profissionais a pessoas que procuram um primeiro contato com as artes.

Há mais de 10 anos coordenando as oficinas, a atriz e diretora Chica Carelli também ministra a oficina Teatro para Iniciantes I. "Acreditamos que o Teatro Vila Velha é um espaço diferenciado. É um teatro de criação. Então, a maioria dos artistas que a gente convida para realizar a oficina são artistas que estão produzindo aqui no Teatro Vila Velha. As oficinas de verão trazem para o público a oportunidade de conhecer o processo criativo dos artistas que se apresentam aqui", conta Chica sobre o processo de seleção de oficineiros.

Crianças

Débora Landim, que é atriz, produtora, diretora teatral e preparadora de elenco para cinema, irá ministrar a oficina Teatro, câmera, ação!, voltada para meninos e meninas, de 5 a 10 anos. Com 20 anos de experiência trabalhando com crianças, Débora pretende trabalhar com uma nova linguagem.

"Queremos ver o que as crianças vão trazer para esse híbrido do teatro e do audiovisual feito com o celular", diz. "Nosso objetivo é que os alunos encontrem formas de trazer o que aprenderam nas oficinas para próximo deles, como investir no YouTube, onde eles podem gerar um conteúdo próprio", finaliza.

Além do teatro

Para além das oficinas de teatro e dança, o Vila Verão 2018 também oferece três oficinas diversas: canto, aquarela e bordado.

"Dessa vez estamos trazendo outras atividades divertidas que não fazem parte do nosso universo, que é para trazer pessoas que não querem apenas fazer teatro e dança, mas que podem também estar aqui dentro desse universo", afirma Chica Carelli.

"A ideia do bordado é que ele seja como um obra de arte. Eu faço peças únicas. Não me permito produzir um bordado mais de uma vez", diz Daiane Samo, que ministra a oficina Transbordando, inspirada na arte urbana e em outras possibilidades criativas. A oficina pretende ressignificar o bordado tradicional para além do tecido plano, como experiência artística-visual contemporânea.

"Eu quero que as pessoas se descubram com a ajuda do bordado, como eu me descobri. O bordado é terapêutico. É um contação de história através do ponto e linha", finaliza Daiane.

