Verão Cênico movimenta Salvador e cidades do interior

A Segunda edição da Temporada Verão Cênico movimenta, a partir dessa segunda-feira, 6, Salvador e 13 cidades do interior do Estado. O projeto também contempla Alagoinhas, Barreiras, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Mutuípe, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Na programação, 32 espetáculos de estéticas diversas, que serão apresentados em 96 sessões até o próximo dia 30, sempre de segunda a quarta. A iniciativa é da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Os preços variam de R$ 1 a R$ 10 (inteira), mas não faltam opções com entrada franca.

Na abertura em Salvador, três espetáculos gratuitos marcam a estreia do projeto. Às 16 horas, na Praça Cruzeiro de São Francisco, será apresentada a montagem A Chegada de Lampião no Céu e no Inferno. Já às 19 e 20 horas, no Largo Quincas Berro d'Água, também no Pelourinho, será a vez de Andanças em Processo e Homens que Amam Demais.

Universo masculino - Caíca Alves, que contracena com Daniel Becker em Homens que Amam Demais, destaca: "A nossa vontade é falar dos sentimentos dos homens em relação ao amor. Não somente as mulheres se questionam sobre este sentimento", diz. O espetáculo, que tem músicas de Reginaldo Rossi e Valdick Soriano, também será apresentado no Solar Boa Vista, Teatro Módulo e Cine Teatro Alagados. As peças Propriedade Condenada, Breve, Entre Nós - uma Comédia da Diversidade, Os mentirosos, A cela, Grand Theatre: Pão e Circo, Os Mentirosos, e Sebastião são outros destaques na grade de atrações da Temporada Verão Cênico.

Para Érico José, diretor de Propriedade Condenada, que aborda a violência sexual contra os menores, "foi muito importante darmos continuidade ao projeto de homenagear Tennessee Wiliams (o texto é dele) em 2013, quando se registram 30 anos de sua morte". A peça será apresentada durante todo o mês na Sala do Coro do TCA.

Espaços cênicos - Em Salvador, as montagens serão vistas no Centro Cultural Plataforma, Cine-Teatro Solar Boa Vista e Espaço Cultural Alagados (estas com ingresso de R$ 1, inteira e $ 0,50, meia ); Largo Quincas Berro d'Água e praças Cruzeiro de São Francisco e Campo Grande (grátis) e Sala do Coro do Teatro Castro Alves e Teatro Gamboa Nova (R$ 8, inteira e R$ 4, meia). As apresentações no Teatro Módulo e Teatro Jorge Amado têm ingresso de R$ 10 e R$ 5 e R$ 15 e R$ 7,50.

