Vera Fischer traz espetáculo Relações Aparentes em Salvador

A atriz Vera Fischer vai encenar o espetáculo Relações Aparentes em Salvador, de 25 a 27 de setembro, no Teatro Isba. A comédia ainda tem no elenco os atores Tato Gabus Mendes, Michel Blois e Anna Sophia Folch. Os ingressos estão à venda e custam R$ 80 (sexta) e R$ 90 (sábado e domingo).

O espetáculo é baseado no texto de Alan Ayckbourn. A história narra os desencontros vividos entre dois casais. Greg desconfia que sua esposa, Ginny, está o traindo e decide ir atrás dela em uma viagem para supostamente visitar seus pais. Na verdade, a jovem está realmente indo visitar Philip, seu amante e um homem bem mais velho, para dar um fim ao relacionamento. Greg segue até a casa do rival e, ao vê-lo com sua esposa Sheila, acaba realmente acreditando que são seus sogros, o que gera desdobramentos surpreendentes.

