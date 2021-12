Vera Fischer representa papel de personagem dúbio em comédia

Ela conta que, na peça, um dos clientes pseudofamosos do especialista se mata e deixa uma carta o responsabilizando, o que deixa a sua carreira por um triz.

Pacto demoníaco

“Nesse momento ele diz que faria tudo pra sair dessa situação, até mesmo um pacto com o diabo, e eis que surge no seu escritório Vera Fischer”, complementa a atriz.

Ela acentua que, a partir daí, a plateia irá se deliciar com as armadilhas que o diabo vai tecendo para ele.

“Acho que meu maior desafio, além de fazer uma peça só com dois atores, o que requer muita atenção e precisão, foi representar por alguns momentos eu mesma”, acrescenta, esclarecendo que no espetáculo o diabo se apropria da imagem dela pra dar o seu recado.

Dramaturgia

Ela é o Cara tem texto de Márcio Araújo e Andrea Batitucci. A peça é dirigida por Ary Coslov, que tem uma vasta experiência na televisão, no cinema e no teatro.

“Ano passado fiz um clássico do teatro inglês, Relações Aparentes, que também foi apresentado em Salvador, e depois dessa turnê o Luciano Borges, produtor da peça, estava com a ideia de fazer um texto inédito, nacional... Luciano teve a ideia de fazer o texto comigo e com o Edson Fieschi, que já tinha me dirigido em Relações Aparentes”, conta.

Depois da turnê, a peça segue para São Paulo para uma temporada de dois meses. Vera, que é contratada da Rede Globo há 40 anos, diz que em seguida vai começar a ensaiar um projeto antigo, o texto Doce Pássaro da Juventude, de Tennessee Williams, um clássico da dramaturgia americana.

Serviço