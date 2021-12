Vendas para 'Bonitinha mas ordinária' são antecipadas

As vendas de ingresso para o espetáculo 'Bonitinha, Mas Ordinária', em cartaz na Sala do Coro do TCA, vão ser antecipadas em 2 horas. De acordo com a Direção do Teatro Castro Alves e a produção da peça, as vendas foram antecipadas devido à grande demanda do público.

Os ingressos começam a ser vendidos às 18h, duas horas antes do espetáculo que tem início às 20 horas, somente na bilheteria do TCA, com o limite será de dois ingressos por pessoa.

A temporada na Sala do Coro será encerrada nesse final de semana, sendo que, no domingo, 3 de fevereiro, haverá sessão extra às 18 horas, com venda de ingressos a partir das 16 horas. Bonitinha mas ordinária, uma homenagem ao dramaturgo Nelson Rodrigues, é dirigida por Luiz Marfuz.

