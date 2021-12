Vencedor do Prêmio Multishow de Humor se apresentará em Salvador

O comediante Gabe Cielici chega em Salvador para apresentar seu show de Stand Up Comedy. Um dos nomes mais conhecidos em São Paulo, Gabe chega na capital baiana para apresentar o “Tragicômico”.

Gabe Cielici, venceu, em 2015, o Prêmio Multishow de Humor. A apresentação será na próxima quinta-feira, 8, às 20h, no Bar Água Dura, que fica no largo da Dinha, no bairro do Rio Vermelho.

O ingresso custa R$ 20 e pode ser adquirido no site. Para mais informações, entrar em contato com o número: (71) 99902-4976.

