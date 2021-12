Van Gogh inspira espetáculo de teatro e dança

O pintor holandês Vincent Willem Van Gogh - (1853/1890), considerado um dos maiores pós-impressionistas de todos os tempos, sempre fascinou a atriz e pesquisadora Ia Santanché.

A artista, que em 2010 apresentou o solo Van Gogh by Ia e, em 2011, Van Gogh by Ia 2, agora apresenta um novo trabalho: Van Gogh by Ia/Desconstrução, no Teatro Gamboa Nova, sábado, 12, às 17 horas.

"No primeiro solo, fui mais a fundo na biografia trágica do artista, inclusive enfocando o seu suicídio. No segundo, em 2011, interagi Van Gogh com o francês Antonin Artaud, autor da obra Van Gogh: O Suicidado da Sociedade", afirma.

E complementa: "Agora a ênfase é mais na obra do artista, autor de telas como Os Girassóis, A Noite Estrelada e Campo de Trigo com Ciprestes, no processo criativo dele, nos seus questionamentos e na correspondência que mantinha com o irmão Theo", ressalta.

"Eu destaco a força de Van Gogh ao trazer suas cores fortes para o mundo das telas", diz Ia Santaché sobre o solo, no qual assina direção, concepção, atuação, cenário e figurino, além de dividir a iluminação com Rangel Souza.

Crianças e adultos

Ela informa que, enquanto os primeiros espetáculos eram dirigidos ao público adulto, este é para pessoas de todas as idades. "As crianças se identificam com o personagem repleto de paixão, sua trajetória com as cores, suas dúvidas e como superou os obstáculos, abrindo uma nova visão de grande importância para o mundo das artes", pontua a atriz.

Além dos solos sobre Van Gogh, Ia Santaché já apresentou um monólogo sobre Clarice Lispector e sobre Fernando Pessoa, construindo sempre trabalhos que aliam o teatro à dança.

Trajetória

Mas quem pensa que a artista não gosta de contracenar, engana-se. Ia Santanché, a partir da identificação com o trabalho de Eugenio Barba, estagiou um ano com o Teatro Potlach, na Itália, onde participou de diversos espetáculos, inclusive Shakespeare. Paralelamente, participou do Teatro Oficina, de José Celso Martinez, no qual atuou em Os Sertões.

A artista também fez parte da Cavallaria (grupo de teatro dança conduzido por Luciana Brites), em que pôde aprofundar seus conhecimentos de yoga.

O pintor

A genialidade de Van Gogh só foi reconhecida depois de sua morte. O pintor, que chegou a ter depressão e foi internado como louco, cortou a orelha em uma briga com Gauguin. Em um passeio, Van Gogh atirou contra si mesmo, no tórax. Após três dias de ferimento, morreu.

