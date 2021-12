Universo místico é alvo da Cia. Os Melhores do Mundo

Católicos, espíritas, adeptos do candomblé e umbanda, evangélicos e apreciadores de gurus têm bons motivos para rir. A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, que comemora 20 anos de carreira, apresenta espetáculo em Salvador que faz sátira do universo místico e religioso, mas garante que ninguém sairá ofendido.



Trata-se de "Misticismo", montagem de esquetes cômicas, que será apresentada nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, às 21 horas, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. O espetáculo integra repertório do grupo de atores e humoristas.



A trupe vai dirigir seu humor crítico às seitas e religiões, criaturas fantásticas, fenômenos paranormais, seres extraterrestres, entre outros temas do gênero, no estilo irreverente, uma marca da Cia, criada em Brasília.



Sucesso em todo o país, a Cia. tem repertório autoral e todos os atores desempenham variadas funções.

Pluralidade

No palco, Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues representam diversos personagens hilários, que brincam com as religiões e crenças.



"Salvador tem uma pluralidade religiosa, é mais aberta e isto é muito legal. É bem diferente de Goiânia, por exemplo, onde a religião católica predomina e é mais complicado abordagens mais engraçadas", afirma Adriana Nunes, humorista e atriz.

Ela revela que as esquetes foram feitas com a intenção de divertir, pois em todas religiões há aspectos risíveis. A ideia mesmo é de um espetáculo despretensioso.



"Há uma cena em que aparece um guru picareta de uma nova seita (na verdade, ele quer que uma mulher se desfaça de todos os seus bens). Em outra, um homem tem contato direto com espírito pois quer conversar com a mãe falecida", conta.

Pomba-gira

Em outro esquete, ligada às religiões de matriz africana, um homem quer fazer uma "despacho" para alavancar seu time de futebol, aparecendo uma pomba-gira.

Já na sátira à religião católica, os comediantes fazem uma brincadeira com as mesas redondas de programas esportivos. Neste quadro, padres participam, vejam, de uma missa redonda, em um programa televisivo.



Os baianos que gostam de espetáculos interativos deverão se divertir com a esquete sobre os evangélicos. Neste quadro, de acordo com Adriana Nunes, atores representam pastor e obreiro e a plateia representará os fiéis.



Novos projetos

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, que comemorou na última segunda-feira o aniversário de 20 anos, tem outros projetos.



Em 2016, deverá sair o longa Hermanoteu na Terra de Godah, inspirado no espetáculo deles. Antes, ainda este ano, sairá uma história de quadrinhos sobre Hermanoteu.. e CD com trilha original também deste espetáculo.

