Universo de Machado de Assis em peça de grupo paraibano

O grupo paraibano Coletivo Alfenim, criado há oito anos, com foco na pesquisa de uma dramaturgia autoral, mergulhou no universo de Machado de Assis para discutir questões relevantes sobre o Brasil, a exemplo das relações sociais pautadas no sistema escravagista.

O resultado é o espetáculo Memórias de Um Cão, que, a partir da leitura do romance Quincas Borba, reflete como a elite econômica e cultural brasileira tenta se isentar de sua responsabilidade histórica.

A peça, que tem entrada franca, estreia nesta quarta-feira, 5, às 20 horas, no Teatro Gamboa, ficando em cartaz aos sábados, no mesmo horário, e aos domingo, às 17 horas, até o próximo dia 16.

Mania de grandeza

"O espetáculo é inspirado na obra Quincas Borba, que mostra uma alegoria do Brasil do século 19, que continua atual", frisa o diretor Márcio Marciano, que também assina a dramaturgia. O encenador lembra que no livro Quincas dá seu nome ao cão de estimação.



"Nesta proposta cênica, a história é contada do ponto de vista do cão", revela Marciano. Ele acrescenta que questões como a herança escravagista, o papel da mulher e a mania de grandeza também são tratadas na peça.

No elenco estão Paula Coelho (que faz o personagem Cão), Ricardo Canella, Verônica Cavalcanti, Vitor Blam, Zezita Matos, Adriano Cabral e Lara Torrezan, que cantam e interpretam. Todos, em certo momento representam o personagem Quincas Borba.

Músicos ao vivo

Mayra Ferreira (violoncelista) e Nuriey Castro (pianista), que também integram o Coletivo Alfenim, participam de Memórias de Um Cão.

A cenografia traz piso feito de vários retratos de escravos, clara simbologia de como estes eram tratados, além de vários praticáveis. O grupo recebeu da Petrobras R$ 200 mil para realização do projeto no período de três anos.

