"Um Vânia, de Tchekhov" entra em cartaz no MAB em outubro

O espetáculo "Um Vânia, de Tchekhov" será apresentado entre os dias 6 deste mês e 11 de novembro, no auditório do Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória. A temporada ocorrerá aos sábados e domingos, às 19h.

Na trama, os atores Alethea Novaes, Isadora Werneck, Gideon Rosa, Marcelo Flores e Marcelo Praddo vivem os personagens principais de Tio Vânia, obra original do dramaturgo russo Antón Tchekhov, que inspira a peça.

A montagem retrata cenas da vida do campo e as frustrações de uma família durante a transição do século XIX para o XX. Ao longo do ato, será possível ver o cotidiano de situações como vidas não vividas e amores não correspondidos.

Em 2017, a peça recebeu o Prêmio Braskem de Teatro de Melhor Espetáculo Adulto, Melhor Ator (Marcelo Praddo) e Melhor Direção (Gil Vicente Tavares).

A peça é um projeto da Cia de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) em parceria com o Teatro NU. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos até as 17h na plataforma Sympla. Após este horário, a aquisição será feita na bilheteria do MAB.

