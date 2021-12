“Um Vânia, de Tchekhov” chega ao Palacete das Artes em novembro

O espetáculo teatral “Um Vânia, de Tchekhov”, projeto da Companhia de Teatro da UFBA, sob a direção de Gil Vicente Tavares, tem estreia confirmada para o dia 30 de novembro, no Palacete das Artes, às 20 horas.

A apresentação é gratuita e acontece até 10 de dezembro, sendo de quinta-feira a sábado às 20h, e domingo às 19h. O projeto traz o retorno aos palcos do ator baiano Gideon Rosa.

O espetáculo

A peça é uma adaptação da obra original “Tio Vânia” (1897), do dramaturgo russo Antón Tchekhov. A montagem foi realizada para homenagear o ator Gideon Rosa, que tem em seu currículo diversas atuações pela Companhia de Teatro da UFBA.

O projeto abre mão da "quarta parede" e tem o intuito de fazer com que o público também participe da peça, interagindo com os cinco personagens principais.

Segundo Gideon Rosa, voltar a atuar tem um gosto especial por estar entre amigos e por ser em uma montagem do Tchekhov, um autor que esmiúça em profundidade as relações entre as pessoas.

“Voltar à cena é um ato de generosidade coletivo sob a iniciativa de Gil Vicente. Em condições normais jamais esperei ter novamente a emoção de estar em cena. Estou trêmulo e inseguro, como se fosse a primeira estreia. Eu sou muito grato a todos pela oportunidade e tolerância”, salientou Gildeon.

Sendo uma realização da Escola de Teatro da UFBA em parceria com o Teatro NU, “Um Vânia, de Tchekhov” tem apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão.

|Serviço|

O que: Espetáculo teatral “Um Vânia, de Tchekhov”

Onde: Palacete das Artes – Rua da Graça, 289

Quando: 30 de novembro a 10 de dezembro (quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h)

Quanto: Gratuito

