Últimos dias para ver o espetáculo "Noites de Improviso"

A peça "Noites de Improviso" fará duas últimas apresentações neste sábado, 27 e domingo, 28, no Teatro SESI Rio Vermelho, às 19h.

Na montagem, o público vai conferir um espetáculo baseado em técnicas de improviso. Com histórias ligeiras e espontâneas, as apresentações desenvolverão cenas com estilos bastante particulares como: terror, novela mexicana, marionetes e muitas outras, criando situações que buscam surpreender o público.

Durante a apresentação, os atores Leo Santos, Natália Gois, Pedro Garrido, Jann Wagner e Gabriel Oliveira, sob direção de Daniela Chávez, se revezam em personagens inusitados criando desde textos a músicas improvisadas, sempre se utilizando de situações cotidianas, muitas vezes interagindo com o público que é levado a participar do espetáculo.

