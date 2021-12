Turma da Mônica tenta salvar o planeta em musical no Isba

Franjinha tem uma idéia mirabolante: criar uma fórmula capaz de deixar tudo limpo e perfumado. Após o produto ficar pronto, ele se reúne a Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Dorinha para usar o produto para acabar com a poluição. Esta será a aventura que adultos e crianças vão acompanhar no musical Um Plano para Salvar o Planeta, que reúne os personagens criados por Maurício de Sousa e ficará em cartaz em Salvador nos domingos de maio (dias 19, 26 e 30) e no dia 2 de junho no Teatro do ISBA, com sessões às 11h e 16h.

O espetáculo é uma remontagem de um musical feito em 2010 para o Parque da Mônica, que funcionava em São Paulo. Foi criada uma estrutra maior para ter condições de percorrer o Brasil. "Criamos uma estrutura maior para podermos viajar pelo País para falar de algo superatual, que é a sustentabilidade, o cuidado com a natureza e a reciclagem", afirmou Mauro de Sousa, filho de Maurício e diretor do musical.

Já tendo passado por outras cidades, Um Plano para Salvar o Planeta tem também adultos sem filhos como espectadores, algo que surpreendeu Mauro no início. Por isso, os musicais da turma da Mônica são produzidos para toda a família. "Com a responsabilidade que temos em falar também com as crianças, sempre tomamos cuidado com o conteúdo que, além de divertido, deve ser educativo, lúdico e dinâmico", explicou Mauro.

Maurício de Sousa sempre supervisiona os espetáculos, que chegam a nove, atualmente, percorrendo o Brasil simultaneamente. "Ele me dá autonomia, mas está sempre por perto e é firme quando tem que ser, mas também elogia", afirmou Mauro. Assim como outros filhos do desenhista, o diretor também se tornou um dos personagens da turma, o Nimbus, que tem medo de chuva e faz mágicas. Quando criança, Mauro costumava assistir mais aos programas metereológicos do que aos infantis, inspirando o pai a construir o personagem.

Gratuito no Shopping - A turma da Mônica estará no Shopping Bela Vista aos sábados, 18 e 25 de maio e 1º de junho, para divertir as crianças. Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão vão receber o público às 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30, na praça de alimentação do centro de compras.

Confira o trailer do espetáculo

Bruno Porciuncula Turma da Mônica tenta salvar o planeta em musical no Isba

adblock ativo