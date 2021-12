Três peças são reapresentadas no encerramento da Mostra Prêmio Braskem de Teatro

Os espetáculos Sonho de uma noite de verão na Bahia, Tati Búfala e Última Chamada são reparesentados nesta semana, encerrando a Mostra Prêmio Braskem de Teatro. As peças serão transmitidas gratuitamente até sábado, 18, no canal do prêmio no YouTube.

O musical Sonho de uma noite de verão na Bahia traz uma versão inédita da centenária comédia de William Shakespeare, adaptada a partir de um livro de Adriana Falcão e reunindo músicas do Axé Music. O Carnaval de Salvador é cenário para a peça, que recebeu quatro indicações ao Prêmio Braskem de Teatro.

Já Última Chamada, que concorre em três categorias, propõe uma reflexão sobre a contemporaneidade, a memória e a finitude das coisas, das relações e das instituições. O espetáculo possui texto de Luís Antônio Sena Júnior e direção de Thiago Romero.

A peça infantojuvenil Tati Búfala, que retrata Alagoinhas de 1989, é ideal para as crianças. A narrativa conta a história de uma adolescente negra da periferia, que sofre bullying e racismo. Em meio a esse turbilhão de experiências negativas, a personagem se questiona sobre sua existência e quem sentiria sua falta na sua ausência.

A mostra é realizada pela Caderno 2 Produções e patrocinada pela Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

adblock ativo