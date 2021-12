Traumas psicológicos vêm à tona em A Marca da Água

Uma narrativa descontínua, que traz à tona traumas psicológicos, resultado de uma doença neurológica causada por um acidente na infância, aliado a uma cenografia que leva ao palco uma piscina de 7m x 2,5m, com 3 mil litros de água, além de projeções de vídeos.

Estes são elementos presentes no espetáculo A Marca da Água, do Armazem Cia de Teatro, sediado no Rio de Janeiro, que chega a Salvador, iniciando turnê pelo Nordeste.

A montagem, que recebeu o Prêmio Shell de melhor autor e o Fringe First Award, do Festival de Edinburgh, Escócia, será apresentada no Teatro Sesc Casa do Comércio, neste sexta, 1, e sábado, 2, às 21 horas, e domingo, 3, às 20 horas.

Trauma

A trama, que traz elementos surrealistas, mostra a vida de Laura (papel de Patrícia Selonk), uma mulher de 40 anos que vive numa tristeza cotidiana e é surpreendida pelo misterioso aparecimento de um enorme peixe em seu jardim.

Esta perturbadora aparição traz de volta sintomas de uma doença neurológica causada por um acidente trágico na infância, que aconteceu numa piscina. Paulo de Moraes, que assina o texto com Maurício de Arruda e também a direção da peça, revela que a personagem, ao sentir os sintomas da doença em seu cérebro, descarta procurar a cura.

Neste contexto, a personagem, que apresenta delírios e ouve constantemente uma música, mergulha "nas visões de seu passado, que sua memória vai ativando de forma muito nítida, para reconstruir relações e afetos".

Projeções

As projeções também trazem o elemento água, que simbolicamente é sempre ligado às emoções. Durante a encenação, o público vai tomando conhecimentos de outros acontecimentos na vida da personagem, a exemplo da morte trágica do pai.

Alem de Patrícia Selonk, atuam na peça Ricardo Martins, Marcos Martins, Marcelo Guerra e Lisa E. Fávero, que também tocam instrumentos. A direção musical tem Ricco Viana e a assinatura do videografismo é dos irmãos Rico e Renato Vilarouca, com figurinos de Rita Murtinho e luz de Maneco Quinderé.

Trabalho corporal

O elenco fez intenso preparo corporal para atuar, tendo que a quase todo instante se lançar num tanque com 3 mil litros de água. Os figurinos de Rita Murtinho, em neoprene e tactel, facilitam o contato com água.

O Armazém Cia de Teatro, ao longo de sua trajetória, recebeu importantes prêmios, como o Mambembe, o Shell e a Cultura Inglesa.

A Marca da Água estreou no ano passado, durante as comemorações dos 25 anos da companhia, que, entre outros, traz no repertório os espetáculos Pessoas Invisíveis, Alice Através do Espelho, Inveja dos Anjos e Antes da Coisa Toda Começar.

