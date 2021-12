Trama infantil traz brincadeiras tradicionais com humor

O espetáculo infantil Legal, tchan, tchan, tchan!, direção de Elísio Lopes Jr, apresentado todos os sábados, às 16 horas, no Teatro de Arena - Sesc Pelourinho, tem a proposta de ser um espetáculo interativo para crianças a partir de dois anos.

A montagem, que traz uma trama de investigação e humor, também faz com que as crianças participem de brincadeiras como os jogos cabo de guerra e chicotinho queimado, entre outros.

Canções tradicionais do folclore brasileiro como Atirei o Pau no Gato, Marcha Soldado e O Cravo Brigou com a Rosa, tambem são reiventadas.

Politicamente correto

O diretor Elísio Lopes Jr afirma que a ideia de montar o espetáculo surgiu da convivência com sua filha Bela, de dois anos. "Como há esta polêmica envolvendo as canções infantis, que não poderiam ser cantadas originalmente em muitos casos, o que acho uma grande bobagem, pensei em fazer uma grande brincadeira para que as crianças cantassem as canções do jeito que elas querem", frisou.

No enredo do espetáculo, que traz no elenco os atores Agamenon de Abreu, Denise Correia e Lívia França (que também assina a maquiagem), um detetive muito atrapalhado é contratado por Dona Carochinha para encontrar o seu livro de histórias perdido.

Dona Carochinha reclama que suas histórias e canções estão sendo contadas de uma maneira diferente do que ela escreveu, e deseja recuperar o controle das suas criações.

Elisio Lopes Jr afirma que a estrutura da peça é em forma de picadeiro, destacando que as crianças , além de ver de bem perto o espetáculo, são convidadas a participar.

Musicista

Outra atração do espetáculo é a presença de uma musicista, Emillie Lapa, que toca violão, cavaquinho, percussão e clarineta, em arranjos especialmente criados para a montagem.

Legal, tchan, tchan, tchan! fica em cartaz somente até o dia 30 deste mês.

