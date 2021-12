Tragicomédia As Noivas de Nelson Rodrigues chega a Salvador

O espetáculo As Noivas de Nelson Rodrigues será apresentado nesta sexta-feira, 15, às 19h30, e domingo, 17, às 18h30, no Teatro Eva Herz, localizado na Livraria Cultura do Salvador Shopping. A montagem da tragicomédia é baseada em cinco contos escritos na coluna A vida como Ela É, publicada pelo dramaturgo nos anos 50 e 60 no jornal carioca Última Hora. A peça é uma homenagem ao centenário de Nelson Rodrigues. O ingresso custa R$ 5.

Em cena, os atores interpretam o comportamento patético do ser humano e seus encontros e desencontros em busca do amor. Mostram como pequenas falhas repercutem em grandes tragédias, e reflete ainda a dicotomia entre amor e morte, elemento fundamental da ficção e do teatro de Nelson Rodrigues.

Após as apresentações o elenco promove bate-papo com a plateia sobre o autor e suas obras. O público contará ainda com uma mostra no local sobre a vida de Nelson, com instalação de imagens e frases do autor.

A montagem arrebatou mais de 60 prêmios e já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Portugal.

