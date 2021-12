Tom Cavalcante traz sua galeria de tipos hilários para o TCA

Um dos maiores comediantes do Brasil, Tom Cavalcante, mostra seu talento aos baianos. Trata-se do espetáculo No Tom do Tom, apresentado nesta sexta-feira, 25, e sábado, 26, no Teatro Castro Alves, às 21 horas. "Em primeiro lugar, quero falar da minha alegria de estar de volta a Salvador. Levo para o palco do TCA duas dezenas de tipos (Tom criou cerca de 140 personagens ) que se misturam com personagens originais e imitações", afirma o humorista.

Entre as imitações, ele cita Arnaldo Jabour, Roberto Carlos, além do pot-pourri - um dos pontos altos do espetáculo - em que homenageia grandes ídolos da música popular brasileira, a exemplo de Caetano Veloso, Fagner, Maria Bethânia e Fábio Jr.

Sem preferência

Questionado qual dos artistas mais gostava de imitar, Tom é conciso: "Meu humor passa pela música e vice versa. Adoro imitar todos", frisa. E, rindo, diz que nenhum artista, pelo menos até agora, nunca ficou chateado com suas imitações.

Não vão faltar os personagens hilários criados pelo humorista, a exemplo de João Canabrava, que aparecerá, como sempre, cheio de cachaça e cambaleando. O velho Venâncio e seus surpreendentes "causos" e , a empregada Jarilene: "Com licença, obrigada", que tem feito sucesso, também marcam presença.

"Atuo com tipos que estejam em destaque no momento e crio personagens do povo que se perpetuam ao longo dos anos", afirma o ator e comediante Tom Cavalcante, ao falar sobre critérios que utilzou para seleção dos personagens.

Sátiras

Em tempos de crise econômica e políticos na berlinda, o humorista mostra que tem acompanhado a cena do país. No espetáculo, que dura 1h15 minutos, ele satiriza costumes e comportamentos, além da situação político-econômica do Brasil (e do mundo).

Foram convidados para festa vários políticos e personalidades brasileiras. Para saber, só assistindo ao espetáculo, pois é surpresa.

Talento precoce

E quando foi que Tom Cavalcante descobriu o seu talento para escrever e criar tipos tão engraçados? " Você nasce com esse traço. No meu caso, com 10 anos, iniciei meus primeiros movimentos para o humor", conta o artista que está de volta ao sistema Globo pelo Multishow.

"Logo o Brasil vai poder me assistir", avisa Tom, que neste espetáculo está sendo produzido por André Lucas, um dos filhos de Chico Anysio, também um artista.

