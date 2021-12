Tom Cavalcante se apresenta em Salvador neste fim de semana

Tom Cavalcante traz o seu humor a Salvador nos dias 25 e 26 de setembro (sábado e domingo). O comediante apresenta o espetáculo "No Tom do Tom", a partir das 21h, no Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande.

Com toda sua irreverência, Tom satiriza costumes e comportamentos com afiadas crônicas sobre a situação político-econômica do Brasil e do mundo. Além de dar vida a alguns dos seus 140 personagens e homenagear ídolos da Música Popular Brasileira. Entre eles, os cantores Caetano Veloso, Fagner, Maria Bethânia, Fábio Júnior e o rei Roberto Carlos.

Os ingressos, que custam entre R$ 30 e R$ 80 já estão à venda na bilheteria do TCA e no site do Compre Ingressos.

