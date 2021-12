"Toda Forma de Amor" estreia na reabertura do Teatro Acbeu

O espetáculo "Toda Forma de Amor - Um Musical" estreia nesta sexta-feira, 8, às 21 horas, no Teatro Acbeu, marcando a reabertura do espaço cultural que completou 78 anos e que fechou para reformas desde 2010.

A montagem que fica em cartaz até 28 de setembro (sextas e sábados às 21 horas e domingo às 20h) conta a história de cinco amigos na fase de transição entre a juventude e a vida adulta, com suas dúvidas, medos, conflitos e descobertas amorosas.



Com roteiro e direção de Claudio Simões e George Vladimir, que também integra o elenco da montagem, a peça leva ao palco os atores Analu Tavares, Bruno Masi, Marcos Barretto e Raissa Xavier.



Os intérpretes do musical, ambientado entre as décadas de 1980 e 1990, representam jovens que vivem o rito de passagem de uma fase mais light para outra, que exige mais responsabilidades.



Ao vivo

Em cena, como uma atração a mais para o público, uma banda tocará clássicos de Lulu Santos, Cazuza, Caetano Veloso, entre canções de bandas da década de 1980 como Titãs e Paralamas do Sucesso, além de obras de artistas precursores da axé music, como Luis Caldas e Daniela Mercury.

O dramaturgo Claudio Simões informa que na peça dois amigos vivem experiências amorosas diversas. O personagem de George Vladimir é gay e se apaixona pelo personagem de Bruno Masi.



Já o personagem de Márcio Barreto se vê envolvido em triângulo amoroso com as personagens das atrizes Raissa Xavier e Analú Tavares.



O rito de passagem para a vida adulta tem como pano de fundo o quadro econômico da época, a exemplo do Plano Collor, que é enfocado com leveza e humor.

Identificação



"Gosto de trabalhar com histórias que o público possa se identificar. Os personagens que crio não são distantes da realidade do público. Parecem reais, de carne e osso", frisa Simões, que há 20 anos é parceiro de George.



A direção musical é de Cláudio Santos. A banda é integrada por Márcio Melgaço (teclados), Guilherme Luz (baixo), Karla Pfutzenreuter (bateria) e Cláudio Santos (guitarra e violão).



Perfil

O cantor e músico Bruno Masi, 39 anos, experimenta subir ao palco pela primeira vez. Ele diz que recebeu convite de Claudio Simões na peça porque tinha perfil adequado.



"Estou muito tranquilo. Trabalhamos oito horas diárias em dois meses. O espetáculo é muito lindo", afirma.

