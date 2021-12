Tirullipa faz show de humor no Teatro Castro Alves

O Everson de Brito Silva, mais conhecido como Tirullipa, traz a Salvador o espetáculo Enchendo Seu Saco de Risada. A apresentação acontece sábado, 1º de agosto, às 21h, na Sala Principal do TCA. Os ingressos custam R$ 120/R$ 60 (filas A a P), R$ 100/R$ 50 (Q a Z) e R$ 80/R$ 40 (Z1 a Z11).

Filho do humorista e deputado cearense Tiririca, o artista começou sua trajetória no humor aos 10 anos de idade imitando o pai e se apresentando em diversos programas televisivos.

Em turnê pelo Brasil, Tirullipa apresenta no seu espetáculo um compilado com alguns dos seus principais personagens e imitações: o cantor Luan Santana se transforma no "Tantan Santana", o artista Naldo como o "Mc Caldo", além de Maria Chuteira, MC Kaa, uma homenagem ao seu pai, Tiririca, além da sátira do musical Infantil Frozen , além de uma tradução espirituosa de um sucesso musical do cantor Bruno Mars.

