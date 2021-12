Tirullipa faz imitações e paródias no Teatro Castro Alves

Neste sábado, 1º, o Teatro Castro Alves (TCA) vai receber uma montagem no mínimo curiosa. Trata-se do humorístico Enchendo Seu Saco de Risada, novo show de Everson de Brito Silva, o Tirullipa.

Qualquer semelhança entre o nome do personagem e o famoso palhaço (e político) Tiririca não é mera coincidência. Filho do deputado federal, Tirullipa parece ter herdado do pai a inclinação para a comédia - coisa que pratica desde os dez anos. "Eu comecei a imitar meu pai. Fazia o Tiririquinha", conta o intérprete do Tirullipa. "Depois comecei a criar minha própria identidade".

E é a cara do Tirullipa que o público do TCA vai conferir, em apresentação única, neste sábado, às 21h. No espetáculo de duas horas, adaptado do quadro Saco de Risadas, comandado pelo humorista no Domingão do Faustão, o intérprete tenta agradar todo tipo de público com esquetes, imitações, paródias e interação com a plateia.

Tudo junto

"É um show com a mistura de tudo", explica Tirullipa. Ao longo da montagem, o comediante apresenta quadros como imitações de Luan Santana, Beyoncé, Anitta e Naldo. Dentre as palhaçadas, nem o musical Frozen escapou. "É a Frozen (Elsa) cantando com o Tiririca, falando do atual momento do país", explica Tirullipa. É assim, vestido de Rainha Elsa, que ele contracena consigo mesmo, vestido de Tiririca, no telão.

Porque, claro, o famoso personagem criado pelo pai não poderia ficar de fora do espetáculo. "Eu encerro o show homenageando meu pai, contando como ele aprendeu a ler e a escrever e se tornou o deputado mais votado do país", diz.

Não que, aparentemente, o Tiririca original desaprove o uso da alcunha ou o fato de o filho continuar seus passos no humor. "Meu pai falou: 'como eu estou na política, assume aí a parada que vai dar certo", conta Tirullipa.

adblock ativo