Tirullipa comemora 20 anos de carreira com espetáculo em Salvador

Em comemoração aos 20 anos de carreira, o humorista Tirullipa retorna a Salvador apresentando o novo espetáculo "Eu não sou o cara, mas sou o filho dele". A atração acontece no dia 14 de maio, às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande.

Durante o espetáculo, Tirullipa mostra todas as suas facetas ao reunir diversos estilos de humor: stand-up comedy, piadas, paródias, causos, imitações, dublagens, música, figurino e muito mais.

Indicado para todos os tipos de público, o evento conta também com situações do cotidiano, além de imitações de personagens, cantores e celebridades.

Os ingressos, que custam a partir de R$ 30, podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SAC Barra e Bela Vista e por meio do site Ingresso Rápido.

