Tirullipa apresenta novo espetáculo em Salvador

O humorista Tirullipa retorna a Salvador no dia 12 de julho para apresentar o novo espetáculo: "Se Você Não For, Só Você Não Vai". O evento será realizado, às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves.

Neste novo projeto, Tirullipa irá reunir piadas, músicas e suas famosas paródias já conhecidas por seus fãs. O espetáculo irá contar com um cenário intimista, levando os convidados a conhecer o humor nordestino.

Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do TCA, no SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista ou através da plataforma Ingresso Rápido.

