Tia Má apresenta Stand Up no Teatro Eva Herz em julho

A jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, volta aos palcos de Salvador com o seu stand up "Tia Má com a Língua Solta". O evento ficará em cartaz no teatro Eva Herz, da Livraria Cultura do Salvador Shopping, aos sábados de julho (exceto dia 29).

O espetáculo, que tem direção de Elísio Lopes Jr. e codireção de Ricardo Fagundes, satiriza situações cotidianas e aborda o racismo, o machismo e as relações amorosas utilizando o humor como ferramenta para levar o público a refletir sobre as diversas formas de preconceito.

“A nossa proposta é utilizar o humor como ferramenta de mudança do mundo. As pessoas podem sim dar risada e ao mesmo tempo reavaliarem suas posturas. Chega de fazer piada com quem é historicamente oprimido, vamos rir do absurdo que ainda é discriminar e de como existem soluções simples para coisas que acreditamos que são complicadas”, explica Maíra Azevedo, em nota enviada à imprensa.

Os ingressos para o stand up custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

adblock ativo