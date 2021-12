Tia Má apresenta espetáculo em Feira de Santana

De volta aos palcos baianos, a jornalista e youtuber Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, apresenta ao público de Feira de Sanatana o stand up 'Tia Má com a Língua Solta'. As apresentações acontecem nos dias 21 e 22, no SESC.

O espetáculo é dirigido por Elísio Lopes Júnior e codirigido por Ricardo Fagundes . No enredo, temas como racismo, homofobia, machismo e violência contra a mulher são pautados com humor, propondo reflexão estratégica ao público. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Eleita uma das mulheres negras mais influentes da internet pelo site Blogueiras Negras, Tia Má ficou conhecida nacionalmente pelo seus vídeos que viralizaram nas redes sociais. Ela é consultora fixa do programa 'Encontro com Fátima Bernardes', da Globo, há mais de dois anos.

